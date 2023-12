GAUTIERI A RFV, Giusto aspettare Beltran. Ikone...

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Carmine Gautieri a Radio Firenze Viola

L'allenatore Carmine Gautieri è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro". Queste le sue dichiarazioni su Lucas Beltran: "La Fiorentina ha fatto bene ad aspettarlo. Sta dimostrando di essere un giocatore importante. Gli attaccanti vanno aspettati, vivono di gol. E quando non segnano vanno sotto pressione. Beltran sta dimostrando di avere carattere e di saper sfruttare le occasioni che crea la squadra".

Su Ikone: "Ikone sa di essere un giocatore importante, però forse è troppo consapevole dei propri mezzi e allora capita che sia leggero o che non sia sereno perché magari sbaglia cose clamorose come il gol a Monza".

Su Sottil: "Non ha ancora espresso il suo potenziale. Deve migliorare in alcune situazioni. Alla sua età un esterno offensivo deve determinare anche in fase realizzativa. L'allenatore crede in lui ma anche negli altri esterni e questo deve essere fondamentale per loro".