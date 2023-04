GARZILLI A RFV, Cremonese deve giocare senza paura

FirenzeViola.it

L'ex difensore della Cremonese Felice Garzilli è intervenuto su Radio FirenzeViola durante "Dodicesimo Uomo".

Qualche rimpianto per la semifinale di Coppa Italia 86/87 contro l'Atalanta: "Sì, ovviamente ci sono dei rimpianti. Perdemmo a Bergamo 2-0 all'andata. Rimane il fatto che fu una cosa storica per una squadra di B".

Sulla gara di stasera: "Parte in vantaggio la Fiorentina. I viola possono essere messi in difficoltà? Secondo me sì: se si va a giocare senza paura puoi mettere in difficoltà la Fiorentina. Poi, da qui a vincere 0-3 la vedo dura anche se nel calcio mai dire mai".

Sulla Cremonese: "Io credo che in questo campionato non abbia ancora trovato la sua identità di squadra. Quando non ha un'identità diventa difficile andare in campo e fare risultato. Una gara come quella di stasera si prepara solo con la concentrazione e con l'andare in campo senza paura".

Come sta vivendo la partita Ballardini?: "Troverei assurdo che un allenatore possa dire di non avere speranze. E' giusto che a speranza ci sia sempre, ma c'è anche la consapevolezza di incontrare una squadra che è nettamente più forte. La disavventura a cui è andata incontro la Fiorentina nell'ultima partita di campionato ha sicuramente fatto alzare le antenne alla Cremonese".

Sulla flessione della Fiorentina nelle ultime gare: "Dopo una serie di risultati utili consecutivi e aver raggiunto determinati traguardi, è possibile che inconsciamente ci possa essere stata una leggera flessione a livello mentale. A livello fisico non credo. Questo penso che sia successo anche a Monza. Poi oramai le rose sono talmente ampie che se cambi 2-3 giocatori non cambia assolutamente niente".

Sulla difesa viola: "In campo la difesa si deve parlare. Adesso probabilmente manca il coraggio di giocare uomo contro uomo. Non vedo più in linea generale un anticipo da parte di un difensore. Io non so se è una paura che hanno, oppure se hanno ordini di non cercare l'anticipo. Forse la Fiorentina nello specifico ha qualche problema dietro perché è una squadra che cerca di giocare e fa un bel calcio. Questo ti porta ad essere un po' scoperto".

Chi può essere pericoloso in casa Cremonese? "Il blocco deve essere unito, difesa e attacco. Devi stare corto e andare a recuperare sulle palle lunghe. Segnare subito un gol potrebbe essere la chiave. Se vogliono cercare di ribaltarla devono partire forte i primi 15 minuti".

Su una possibile finale Inter-Fiorentina: "Secondo me si parte 50 e 50. La Fiorentina può mettere in seria difficoltà l'Inter. I viola cercano di imporre il suo gioco".

Su Cabral: "Da quello che ho visto ha le potenzialità per arrivare a fare 15-20 gol. Poi dipende tanto anche dalla squadra. Vedi Vlahovic a Firenze, e ora quello che è a Torino. Il brasiliano sta migliorando sempre di più quindi penso possa essere un attaccante da 15 gol in campionato".