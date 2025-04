RFV Gambaro su Kean: "Clausola giusta, ha fatto 7-8 mesi buoni in carriera"

Enzo Gambaro, ex Fiorentina e Napoli, ha commentato a "Viola Amore Mio", in onda su Radio FirenzeViola il periodo di forma della Fiorentina e in particolare del suo attaccante principe, Moise Kean: ""Quest'anno Kean ha ottimizzato tutto il suo talento. Credo che i 52 milioni di clausola non siano pochi: è il primo anno in cui riesce a esprimersi a questi livelli. I sette-otto mesi possono capitare a chiunque. Può anche tornare il "vecchio" Kean, qualche dubbio ce l'ho sempre. Per come la vedo io è un ottimo giocatore, ma non stiamo parlando di Van Basten. Quando è in velocità calcia anche bene, è un attaccante per alcune cose mi piace. Se mi chiedete se secondo me vale 7-8 milioni netti di ingaggio vi dico che non lo farei mai. Anche 5 milioni netti, per la Fiorentina, sono tanti".

E sul sogno Champions per i viola: "Secondo me la Fiorentina è una squadra da ottavo-nono posto come potenziale. Palladino per adesso sta facendo il suo, con picchi di altissimo livello, superiori a quello della squadra, per questo merita il sette in pagella secondo me. Vedo molto difficile la corsa alla Champions. L'Europa League sarebbe già tantissimo, perché ci sono tante squadre importanti".