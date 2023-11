GALBIATI RFV, La Viola non può più aspettare Beltran

FirenzeViola.it

Roberto Galbiati a Radio FirenzeViola

L'ex viola Roberto Galbiati è stato ospite nel pomeriggio di Radio FirenzeViola: "La classifica è corta e la Fiorentina può mantenere il quinto posto. L'Atalanta ha un'ottima squadra, poi ci sono squadre in difficoltà come Roma e Lazio che potrebbero ritornare. Anche il Bologna, l'abbiamo visto ieri, è una buona squadra. Sarà lotta fino al termine della stagione. Cosa serve per centrare l'Europa? Una punta che faccia gol. Chi? Ci son tanti giocatori interessanti ma tra i vari Colombo, Dia, o altri profili accostabili alla Fiorentina non vedo qualcuno che possa andare stabilmente in doppia cifra. Io credo che Beltran possa diventare quel tipo di attaccante, ma è anche vero che questa squadra non può aspettarlo fino all'anno prossimo.

Chi puntare nel mercato di gennaio? Il problema del mercato è che un club è attirato anche dalle ambizioni europee. Io so di giocatori che hanno rifiutato la Fiorentina e scelto altre squadre che giocano in Europa League e Champions, la Conference, anche se sta crescendo molto di valore, non ha un appeal incredibile".

E sulla difesa viola: "Per me Quarta è ad ora una garanzia, il migliore dietro in questo avvio. Può rendere meglio con un giocatore accanto più portato alla marcatura, come Milenkovic che però non sta passando un grande momento. Mina è stato un acquisto fatto per far numero, per adesso è utile solo negli ultimi cinque minuti e se l'hanno preso solo per fare questo può essere un acquisto inutile. Non credo possa essere una garanzia in una difesa alta come quella che vuole Italiano".