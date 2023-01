GALBIATI A RFV, Mercato? Prenderei anche un centrale

L'ex viola Roberto Galbiati è intervenuto a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Dodicesimo Uomo" per parlare di attualità viola: "La corsa all'Europa probabilmente è finita".

Mercato fermo per quello? "Ci sono altre due obiettivi, c'è ad esempio la Coppa Italia alla partita e la Conference, perciò qualcosa va fatto".

Su quale attaccante punterebbe? "Avrei preso Boga ma ormai credo non ce lo diano più. Per arrivare fino alla fine e poi decidere va bene anche Petagna. Avrei preso Caputo e giocatori che puoi anche mettere in panchina ma utili per esperienza".

Viti può essere utile? "Sarebbe una buona cosa, è giovane e puoi valutare poi di comprarlo a giugno".

Juric fa più del dovuto? "Dove è stato ha fatto bene, ha avuto un maestro importante ed ha idee buone. Sta facendo bene con quello che ha ma temo che Cairo faccia poco mercato".

Sirigu alternativa o secondo? "Credo che sia un'alternativa magari in Coppa anche perché Gollini ormai è un corpo estraneo. Non so se ci guadagna il Napoli più che altro".

Lei dove sarebbe subito intervenuto? "Io aggiusterei due o tre cose: una punta che segni, un esterno destro e un centrale difensivo. Su Ranieri non credo ci puntino"