FUß (DAZN) A RFV, Dalla Bundes prenderei Füllkrug

Carsten Fuß, giornalista di Dazn che si occupa di Bundesliga, è intervenuto in diretta su Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Social Club". Queste le sue parole su Lukebakio: "E' un giocatore molto valido. Ha la qualità della velocità, ha un grande scatto. Fa paura quando si scatena. Il suo carattere non è facile, quando è tornato all'Hertha ha trovato continuità e carattere che all'inizio mancava. Secondo me in Serie A può far bene. Si propone e cerca sempre la palla. Non assomiglia a Ikone, è un giocatore più concreto. Non voglio esagerare, però è uno tipo alla Chiesa per modo di scattare. Non ha però grandi qualità di finalizzazione. L'Hertha è retrocesso e loro hanno bisogno di fare cassa. Se possono vendere un giocatore, lo venderanno senza problemi. La Fiorentina ha questo vantaggio. Il giocatore guadagna tanto e vendendolo sarebbe ottimo, anche per una cifra sui 10 milioni di euro".

Su Brekalo: "Ci vorrebbe un passo in avanti. Io l'ho seguito e sappiamo bene le sue qualità. Potrebbe essere protagonista in viola, però gli manca la continuità. Per essere al centro del progetto viola devi garantire qualcosa dal punto di vista fisico. Italiano lo ha inserito spesso e qualcosa ha fatto vedere".

Nomi mercato dalla Bundesliga: "Se dovessi fare un nome farei quello di Füllkrug del Werder Brema che ha vinto la classifica cannonieri insieme a Nkunku. Con lui avresti un giocatore che ti garantisce anche i gol. La Fiorentina quest'anno ha segnato poco e lui potrebbe far comodo".

Jovic può tornare all'Eintracht? "Perché no. Lui ha bisogno di un ambiente che lo stimola, forse a Firenze soffre un po' la pressione".