FUß (DAZN) A RFV, Brekalo è ormai fuori dal Wolfsburg

Carsten Fuß, commentatore di DAZN per la Bundesliga e grande conoscitore del calcio tedesco, è intervenuto oggi a Radiofirenzeviola per spiegare la situazione legata a Brekalo. Questo il suo commento: "Brekalo è un giocatore molto duttile, ma devo anche dire che questa stagione ha giocato solo sei volte. Ormai è fuori dal progetto, non ha partecipato al ritiro e sta da solo a Wolfsburg. Tutti sanno che vuole andarsene, bisogna solo capire se il trasferimento avverrà subito o in estate. La Fiorentina ha bisogno di lui? Io credo che possa essere molto utile, basta che sia motivato. L'ha fatto vedere anche al Torino quanto si trovi bene in Serie A: la Fiorentina sarebbe la soluzione ideale per lui. Tecnicamente Brekalo è molto forte, meglio anche di chi è adesso in viola. Resta solo il dubbio se possa essere decisivo da subito perché ha giocato poco, forse ci vorrà un po' di pazienza. Mi pare comunque evidente che sia decisamente più adatto alla Serie A che alla Bundesliga. Il direttore sportivo attuale del Wolfsburg lascerà il club ed il suo successore ha l'intenzione di far andare Brekalo da un'altra parte".

Su Nico cosa dice?

"Che può fare la differenza, ma 34 milioni sono veramente tanti. Fossi il direttore della Fiorentina accetterei subito, è un affare incredibile".