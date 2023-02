FREITAS A RFV, Il pres. del Braga non vuol perdere mai

L'ex direttore sportivo della Fiorentina Carlos Freitas ha parlato nel pomeriggio di Radio Firenzeviola. Queste le sue parole partendo dall'impegno europeo: "Negli ultimi vent'anni la storia del Braga è cambiata. Ha smesso di essere una discontinua e oggi è una squadra che sta in alto in Portogallo. Penso che il Braga in casa quando le cose vanno molto bene hanno una media di 15mila persone, la Fiorentina ne fa 30mila. L'ambiente delle partite in Italia è diverso. La forza di questo Braga è la forza del suo gioco e della consapevolezza che hanno preso negli ultimi anni riuscendo a mettere in difficoltà le big del Portogallo e facendo grandi risultati in Europa. La Fiorentina si può aspettare due partite difficili: è abituata ad un certo tipo di partite ma non sarà semplice e ci vorranno i colpi dei singoli come ad esempio un tiro di Castrovilli come contro la Juve. Il Braga ha due giocatori del posto, poi ho lavorato con il loro presidente: non vuole perdere neanche le amichevoli".

L'esperienza alla Fiorentina?

"Il grande problema di Firenze è che il suo umore è tale che è difficile sposare l'ambizione con la realtà. Quando penso che a Firenze avevamo un attacco con Chiesa, Vlahovic e Simeone e si diceva che non c'erano ambizioni... Da Lafont a Veretout, si sono tutti dimostrati giocatori di grande livello. L'amore porta all'incomprensione su certe cose: il mondo è cambiato e non si possono più fare paragoni. La Fiorentina farà un passo in avanti quando si avrà la pazienza di soffrire per crescere".