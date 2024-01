FRATINI A RFV, Kean? Spalletti dice che ha potenzialità

FirenzeViola.it

L'imprenditore e tifoso viola Sandro Fratini ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante Palla al Centro: "Sono talmente tanti i soldi che deriverebbero dalla nuova Champions che nessuno al mondo si rifiuterebbe di provarci. Bisogna sfruttare questo momento con il Napoli in crisi ed idem le romane. E' un occasione da cogliere al volo. Ovviamente di fronte ai 20 milioni per Ngonge, noi non possiamo seguire quelle dinamiche ed hanno fatto bene a non farlo".

Un nome per cui fare un sacrificio?

"Io ho la convinzione che il mercato di riparazione non sia il massimo per fare affari, bisognerebbe optare per alcune scommesse. Noi invece abbiamo bisogno di gente pronta. Ottima ed intelligente l'operazione Faraoni, giocatore esperto che conosce il nostro campionato. Noi ora non abbiamo tempo di far adattare un eventuale acquisto".

Su Kean.

"Spalletti mi ha detto che ha potenzialità enormi, atleticamente molto forte, ed interpreta il ruolo in modo moderno. Dev'essere coccolato e fatto sentire parte del progetto, Italiano a quel punto risulterebbe fondamentale".

Su Nzola.

"Ho sbagliato anch'io su Nzola, pensavo potesse esprimersi meglio. Ok il periodo di ambientamento, ok la pressione diversa da La Spezia ma tutto sommato pensavo rendesse di più. Credevo avesse le caratteristiche giuste per italiano, ma fin ora putroppo non l'ha dimostrato.

Gli ultimi gol di Beltran?

"Ho sempre creduto in lui, molto tecnico. Era giusto dagli tempo per ambientarsi, personalmente lo vedo più come seconda punta alla Lautaro".