Franco Colomba: "Non capisco le critiche a Palladino, è un allenatore capace e la classifica lo dimostra"

Franco Colomba, allenatore di lungo corso che in carriera si è seduto anche sulla panchina dell'Hellas Verona, in avvicinamento del match tra gli scaligeri e la Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "I tempi Supplementari", queste le sue parole: "Domenica sconfitta inspiegabile anche se il Como è capace di imprese, nel senso che è una squadra che gioca bene, e può arrivare la svolta se la squadra avversaria non è al top,e così è successo. La Viola sta facendo un buon campionato, quindi non è che si può 'sparare' addosso ad una squadra che sta lì all'altezza di quelle che giocano per un posto nell'Europa, non forse la prima Europa, ma la seconda sì. Il Verona ovviamente ha altri obiettivi e sapendo che c'è una squadra più forte di fronte, cercherà di fare quadrato, di sporsi bene, concedere spazio e poi ripartire".

Moise Kean già 15 gol in Serie A, 19 in stagione, è sorpreso dal suo rendimento?

"Devo dire che a me personalmente è sempre piaciuto, non gli manca nulla, ha tutto, forza, profondità, velocità, colpo di tempo, tiro, quindi certi giocatori hanno bisogno di giocare perché magari caratterialmente non sono proprio così, non usano assorbire bene la messa in panchina o il cambio carattere e allora devono andare in una squadra che è da fiducia, la Juventus magari ha altri obiettivi e non dà la possibilità di emergere al 100%".

Se dovesse indirizzare qualche critica, o una in particolare a Raffaele Palladino, critica costruttiva comunque ad un allenatore giovane, quale sarebbe?

" Ma no, è lì, non è che è tanto lontano da quelle squadre che puntano in alto, per cui tutte queste critiche, è ovvio che il campionato non è sempre in linea con la vittoria, ci sono avversari, ci sono squadre che hanno dei potenziali importanti, una volta magari ti capita di sottovalutarne qualcuna, come è successo l'ultima partita e non ce la fai, però mi sembra ingeneroso criticare, di sicuro è un allenatore che è capace, l'ha dimostrato a Monza, per me è un bravo allenatore, ragazzo preparato e anche capace di trasmettere qualche cosa, altrimenti non avrebbe questa classifica.

