Franchi, il consigliere Sabatini: "Ecco in quanto è stimato il ritardo"

Il consigliere comunale della lista Schmidt a Firenze Massimo Sabatini ha parlato stamani a Radio Firenzeviola, durante 'C'è polemica', facendo un punto sulla questione Artemio Franchi: "Premetto che sono tifoso anche io e vorrei anche io giocare in uno stadio più adatto al calcio e che sia più gradevole dentro, però raccontiamo le cose come stanno: siamo all'alba di un terzo cronoprogramma, dal primo partito nella primavera del 2024, con 100 giorni di ritardo accumulati, arrivando a dicembre scorso nel quale si parlava di festeggiare il centenario nello stadio. Questo ha fatto cambiare ulteriormente il cronoprogramma che mi ha fatto dire di non avere ulteriori ritardi, ma il 19 febbraio doveva essere finita almeno la costruzione delle fondamenta della Curva Fiesole. Ebbene, il 19 febbraio questo non è finito. Siamo al 6 di marzo e le palificazioni non sono finite, oltre ad altri lavori ancora da fare. Una gettata deve stare almeno 28 giorni per solidificarsi... Parliamo già di un ritardo stimato in circa due mesi su tre mesi di lavorazione, ma è una stima che ho fatto io".

Ha capito quale sarà il ruolo della Fiorentina in tutto questo?

"Ho fatto un'interrogazione per capire questo e non mi è stato risposto. Io e con me la città e i tifosi, aspettano questa informazione che sarebbe buona perché potrebbe dare un boost ai lavori, un po' di brio per provare a diminuire il ritardo".

Il parterre di Tribuna sarà coperto?

"Dal progetto attuale non sembra perché ci sarà il mantenimento del progetto di Nervi della Tribuna. Ma ancora non stanno chiarendo tante cose tra cui questa: manca chiarezza e controllo sui lavori. Io preferirei avere un committente privato che controlli ogni giorno".

