FOSCHI A RFV, Supercoppa? Delusione vedere stadio vuoto

© foto di Federico Gaetano

L'ex dirigente sportivo, Rino Foschi, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante il Social Club. Queste le sue parole sulla Supercoppa: "E' stata una delusione vedere lo stadio vuoto, ma probabilmente era prevista. E' tutto un business, l'importante sono i soldi che si portano a casa. Non è più un calcio che piace a noi. Godiamoci questa finale stasera e basta. Non credo che oggi poi ci siano delle proprietà appassionate. Prendiamo per esempio il Palermo che il proprietario ha anche altri club in giro per l'Europa, mentre la Fiorentina è un'altra cosa. Sono molto amareggiato per il verso che ha preso il mondo calcio".

Per l'intervista completa ascolta il podcast!