FOSCHI A RFV, In questo mercato ci saranno dei delusi

Così l'ex dirigente sportivo Rino Foschi ai microfoni di Radio FirenzeViola: "Non aspettiamoci più dalla Primavera che vince un campionato dei giovani che poi, l'anno dopo, debuttano in prima squadra. Sul tema dei giovani non bisogna dare la colpa al fatto che non abbiamo partecipato al Mondiale. Ci sono tante cose, oggi il dato dei fatti è che i ragazzi sono penalizzati".

Ha un Luca Toni da consigliarci?

"Io avevo un rapporto particolarmente buono con la Fiorentina, in particolare con Pantaleo Corvino, così decisi di cederlo alla Fiorentina. E andò bene. Io sono andato orgoglioso di questa operazione. Tornando all'attualità, mi aspettavo di più da Jovic e Cabral e attualmente non so chi si possa permettere di spendere dei soldi per acquistare una punta migliore. In questo mercato ci saranno dei delusi perché non ci sono le possibilità di fare delle operazioni importanti, specialmente con l'estero".

A Firenze ci si aspettava di più dagli attaccanti.

"Anche Italiano deve fare qualcosa e non solo aspettare che dal mercato arrivi qualcuno che gli porti più garanzie. Ultimamente si sono persi tanti giocatori a parametro zero, perché come sapete benissimo oggi vale solo il soldo e a comandare sono i procuratori. L'importante è che arrivi qualcuno che ti faccia i risultati e soprattutto che sia una persona seria".