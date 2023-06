FONTANA A RFV, Zaniolo a Firenze tornerebbe ai vertici

FirenzeViola.it

Gaetano Fontana a Radio Firenze Viola

Gaetano Fontana, ex centrocampista tra le altre della Fiorentina ed attualmente allenatore della Turris, ha parlato oggi a RadioFirenzeViola per fare un bilancio sulla stagione dei viola. Ecco le sue parole: "Lopez è un palleggiatore con una grande qualità tecnica. Può fare il mediano sia a due che a tre. Se i viola vogliono prendere un giocatore di valore in quella zona di campo, credo che possa essere l'identikit giusto. Credo che in passato Amrabat sia stato adattato e si sia dovuto sacrificare per fare quello stesso ruolo".

Su Castrovilli, che ha il contratto in scadenza nel 2024, cosa farebbe?

"Forse giocatore e società si sono dati appuntamento a fine mercato per parlare del rinnovo. Io penso che la volontà delle parti sia quella di prosegurie il rapporto assieme. Al momento i rinnovi non possono essere le priorità della Fiorentina".

Come vedrebbe Zaniolo a Firenze?

"Firenze è una piazza che infiamma tutti e se un giocatore come Zaniolo vuole giocarsi le sue chances per ritornare nel calcio che conta credo che dovrebbe sfruttare al massimo questa opportunità. Poi bisognerà capire se avrà voglia di venire in viola".