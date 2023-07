FIORINI A RFV, Ritiro al Viola Park scelta condivisibile

FirenzeViola.it

Intervenuto su Radio FirenzeViola per commentare il prossimo ritiro della Fiorentina nel nuovissimo Viola Park di Bagno a Ripoli, il preparatore atletico Stefano Fiorini, durante Palla al Centro ha detto la sua da esperto del settore, dimostrandosi ottimista per la scelta fatta dalla società: "Penso che alla fine la decisione di rimanere al Viola Park per il ritiro estivo sia condivisibile. Sarebbe stato un peccato non sfruttare subito questo grande centro sportivo. Non mi spaventa il caldo. La novità assoluta, al di là del clima, è il vivere due settimane in un impianto cittadino, nello stesso ambiente, senza avere la possibilità di svagarsi con una passeggiata come succedeva a Moena ad esempio. Sull'aspetto del cibo la Fiorentina è all'avanguardia. Come nutrizionista c'è Cristian Petri, uno dei migliori a circolazione.

Ripeto che ci sono dei vantaggi concreti, come quello di utilizzare e valorizzare le tue strutture, poi per la gestione degli strumenti e del recupero fisico. Come rovescio della medaglia, non ci sono molti stimoli o svaghi nel rimanere a Firenze. Questo è il grosso problema che vedo, per il resto sono solo vantaggi. Tante squadre fanno il ritiro in casa, non cambia molto. Più che il clima inteso come meteo e incognita caldo, che si può comunque arginare scegliendo degli orari ad hoc per le sedute di allenamento, la differenza più grande sarà un altro tipo di clima, inteso come l'affetto, la serenità e la natura della Val di Fassa che quest'anno non potrà aiutare i calciatori durante i momenti di recupero tra un allenamento e l'altro".