FIORINI A RFV, Nico? Se sta bene lo farei giocare

Il preparatore atletico Stefano Fiorini è intervenuto a Radio FirenzeViola, durante la trasmissione 'Viola amore mio', per parlare delle difficoltà di rientro per Nico Gonzalez: "Non è semplice, considerando che l'Argentina ha giocato a La Paz e che Nico poi ha giocato due partite. C'è da dire, però, che i viaggi adesso sono abbastanza comodi, il disagio non dovrebbe essere determinante. Io lo valuterei bene prima di non schierarlo. Se sono condizioni soddisfacenti non avrei remore sul farlo giocare perché Nico è un giocatore che fa la differenza".

Quanto può essere determinante, a livello fisico, giocare nelle altitudini boliviane?

"Per chi non è abituato, giocare a quelle altitudini è devastante. Più che i viaggi, quello può essere il vero problema".

L'infortunio di Mina ha riaperto un dibattito: c'è un dialogo tra staff medici dei club e Nazionali?

"Oggi i dati di gare e allenamenti dovrebbero essere condivisi dai vari staff. Mina esula da questo discorso perché non è il primo infortunio subito dal ragazzo negli ultimi anni, e quando arrivano infortuni muscolari così frequenti andrebbe analizzato approfonditamente l'atleta".