FIORINI A RFV, Lazio totalmente svuotata: zero reattività

Stefano Fiorini a Radio Firenze Viola

Il preparatore atletico Stefano Fiorini, per tanti anni anche nel settore giovanile viola e ultimo Presidente AIPAC ha parlato nel corso di Scanner a cura di Giulio Dini su Radio Firenzeviola. Queste le sue parole sui tanti impegni nel calendario partite: "Ho guardato un po' il calendario della prossima stagione. La Serie A dovrebbe iniziare il 18 agosto. Credo ci sia una sosta in più per le Nazionali, due turni in più di Champions League. A giugno 2025 ci sarà il Mondiale per Club con 32 squadre che dura un mese. Da un punto di vista di metodologia dell'allenamento non c'è ad oggi un qualcosa che possa essere razionale. Poi è inevitabile che ci siano prestazioni altalenanti da parte dei giocatori, non si può tenere un alto rendimento in 11 mesi senza un adeguato periodo di allenamento. Non esiste più fare il richiamo della preparazione a gennaio. Si cerca di mantenere nell'arco di un tempo le potenzialità dell'atleta, ed è normale avere dei cicli di riposo e di rigenerazione. L'unica cosa che si può fare è gestire al meglio chi ha meno spazio".

L'idea che una squadra possa avere dei cali periodici è quindi possibile? "E' fisiologico, quando non riesci a organizzare una sessione di allenamento, c'è inevitabilmente un'oscillazione di prestazioni. E probabilmente questo è dovuto al fatto che gli atleti non sono ben allenati. La Lazio l'altra sera era totalmente svuotata, sono rimasto impressionato dalla scarsa reattività della squadra di Sarri".

Negli altri paesi fanno allenamenti diversi? "Si fanno sempre più allenamenti con ritmi da gara. Senza avere esperienze dirette, credo che in questo sia bravissimo Italiano. Mi dicono che faccia allenamenti ad alta intensità per replicare l'intensità da partita".

Sugli infortuni: "Gli infortuni muscolari rispetto agli anni passati sono aumenti in maniera esponenziale. Ma questo proprio perché gli impegni sono aumentati. Ma non solo gli impegni, anche gli stessi eventi hanno allungato la propria durata. Le ore in esposizione al rischio sono aumentate. Con un calendario del genere credo che l'unica cosa che si possa fare è cambiare il modo di allenare. La differenza tra Fiorentina e Lazio è l'abbraccio tra Biraghi e Ranieri all'ultima azione. Vuol dire che dentro hai qualcosa, mentre ci sono alcuni giocatori che sono quasi presi dall'assuefazione".

