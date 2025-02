RFV Fioretti: "Comuzzo è un talento che migliorerà sempre di più, la Fiorentina ha fatto bene a tenerlo"

Il dirigente sportivo Vittorio Fioretti, che segnalò Pietro Comuzzo alla Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola a "Tempi supplementari". Queste le sue parole: " Io penso che se Comuzzo è valutato in questa maniera vuol dire che il ragazzo sta facendo bene e si sta comportando bene, per me il giocatore fra un anno può valere anche 70 milioni, però l'importante è che lui giochi, e piano piano vedrete che lui migliorerà sempre più e diventerà un grande giocatore."

Comuzo si è rivisto anche come terzino destro, non so se era qualcosa che aveva anche nel repertorio quando lo conosceva lei, oppure si è stupito di vederlo in una posizione più esterna rispetto a quella di difensore centrale?

"Lui da ragazzo ha giocato anche terzino, giocava un po' in tutti i ruoli lì dietro, era molto bravo, lui si adattava a tutto, quando c'è lui in campo si vede che è un giocatore molto importante, adesso ha saltato qualche partita, però quando entra lui e gioca secondo me è la difesa più sicura. La Fiorentina ha fatto benissimo a tenerlo perché è una delle società più importanti n Italia oggi, pertanto che giochi a Napoli o che giochi a Firenze cambia poco secondo me."

Secondo lei, conoscendolo, come l'ha vissuto questo periodo?

"No, questo ragazzo non perde la testa perché è un ragazzo a posto, anche se non è andato a Napoli vedrete che lui alla Fiorentina darà tutto e migliorerà. Per me ha fatto bene la Fiorentina a tenerselo ancora fino a fine anno, poi si prenderanno le decisioni, ma secondo me vedrete che non sarà facile vendere un giocatore così importante."

