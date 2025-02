Fiorentina, il CNB di Luca Calamai: "Palladino, ora servono 3 mediani e tanto buonsenso"

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè Nero Bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" in onda su Radio FirenzeViola, ha parlato così: "Troppo pessimismo no, io direi più sano realismo. Però proviamo a pensarla in maniera positiva. Palladino ha chiesto una mano da tutti, allora diamogli fiducia. Però lui ci risponda mettendo in campo una squadra che sia frutto del buon senso. In questo momento dobbiamo essere pratici e concreti. Quindi tre centrocampisti, non due o due e mezzo. Ormai è evidente che senza tre centrocampisti questa Fiorentina soffre. Forza Palladino, tornando a fare un calcio realista".