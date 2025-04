RFV Festa: "Kean, occhio al rosso con Mina. La Viola sia la prossima Dea"

Gianluca Festa, allenatore cresciuto nelle giovanili del Cagliari ed ex giocatore rossoblu, ha parlato nel corso di Chi si compra? su Radio FirenzeViola “Tutte e due le squadre cercheranno di vincere la partita. La Fiorentina per dare seguito a una buonissima stagione, il Cagliari per vincere e salvarsi davanti ai propri tifosi, dove trovano le energie fino all’ultimo minuto”.

Da ex difensore: come verrà affrontato il duello Mina-Kean?

“Sarà uno scontro molto interessante. Mina cercherà di usare tutte le astuzie per provocare l’avversario, Kean non deve cadere nelle provocazioni perché il cartellino rosso è sempre in agguato quando giochi contro Mina. Speriamo sia uno scontro corretto tra di loro e tra tutte e due le squadre. Sono due giocatori diversi ma Mina sa arrangiarsi”.

Quale deve essere l'obiettivo della Fiorentina?

“Penso che l’Europa League sia l’obiettivo di questo presidente ambizioso per una piazza importante. Chiaro, devono fare qualcosa di più ma stanno facendo una buona stagione. Alla Fiorentina auguro di essere la prossima Atalanta”.

E di Palladino cosa ne pensa?

"Secondo me sta facendo il suo percorso migliorando tantissimo. Bisogna dargli fiducia".

