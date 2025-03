RFV Festa: "Fiorentina debole psicologicamente. Occhio all'ambizione del Pana"

Gianluca Festa, allenatore italiano col maggior numero di panchine nel campionato greco, ha parlato nel corso di Chi si compra? su Radio FirenzeViola presentando così la sfida tra Panathinaikos e Fiorentina, valida per l'andata degli ottavi di finale di Conference League che si giocherà domani sera ad Atene con fischio d'inizio alle 18.45:

Che tipo di Panathinaikos affronterà la Fiorentina?

"È una squadra di grande tradizione, ha fatto la storia del calcio greco. ma oggi non sta attraversando un grande momento. Hanno vinto lo scorso weekend dopo aver perso contro il Lamia nella giornata precedente. Era l'ultima in classifica e il Panathinaikos ha giocato malissimo. È stato un brutto colpo, un po' come è successo alla Fiorentina contro il Monza. Le ultime partite disputate dai greci e dai viola sono simili e anche lo stato di forma delle due squadre è simile. Il fattore ambientale potrebbe essere importante, anche perché il Pana ambisce alla finale perché vorrebbe emulare i rivali dell'Olympiacos. Penso che la Fiorentina possa farcela, anche se gli stessi viola ci hanno abituato a ottime partite ma anche a partite di tutt'altro tenore".

La distanza tra il calcio greco e quello italiano si è assottigliata?

"Sì. Il calcio greco è migliorato molto negli ultimi anni, anche perché ci sono tanti giocatori stranieri. Il livello si è equilibrato"

Il Panathinaikos proverà a controllare il gioco?

"Loro tengono spesso palla cercando l'uomo tra le linee. Penso che cercheranno di tenere il pallino del gioco e penso che questo sia un piccolo vantaggio per la Fiorentina visto come gioca".

Cosa pensa della Fiorentina?

"È una squadra che ha dimostrato un certo valore ma quando le cose andavano bene, giocava meglio perché viveva sulle ali dell'entusiasmo. Da un punto di vista psicologico evidentemente non è una squadra fortissima visti i cali che ha avuto. Però l'allenatore ha sofferto un po' di critiche e ora deve essere bravo a tenere da un punto di vista psicologico. Questa partita in Grecia per la Fiorentina sarà molto importante perché dovranno confermare la reazione dopo la vittoria contro il Lecce".



