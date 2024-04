FERRONI A RFV, Se vince lunedì viola in corsa. Gila...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Armando Ferroni a Radio FirenzeViola

Il doppio ex di Fiorentina e Genoa Armando Ferroni è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Firenze Weekend": "Troppi impegni su tre fronti gli hanno fatto perdere il treno delle prime ma vincendo lunedì potrebbe avere ancora qualche speranza se poi ha un treno positivo. E' ovvio che gli altri impegni che ha sono importanti".

Dei terzini cosa pensa? "Biraghi è un grande giocatore, l'anno scorso ha fatto un campionato straordinario. Parisi a me piace ma è più giovane, deve ancora conquistarsi il suo spazio importante. Quest'anno forse ci aspettavamo qualcosa di più da tutti ma il cammino dei viola è assolutamente positivo"

Gilardino pronto per Firenze? "Dalla B ha portato il Genoa in A e quest'anno ne ha fatto la sopresa del campionato, gli mancano anche 5-6 punti persi nei finali. Ma Gilardino sta dimostrando di essere un buon allenatore emergente. A Genova si parla di riconferma ma è ovvio che allenatori bravi sono appetiti da club importanti".

Può dire no ai viola? "Lui deve essere grato al Genoa ed è stato bravo di essere all'altezza della situazione. Stanno discutendo il rinnovo ma ci sono sirene esterne, certo per il Genoa se dovesse andare via sarebbe una grande perdita".

Cosa pensa di Italiano e dei pochi gol del suo attacco? "Ha fatto benissimo l'anno scorso. Quest'anno c'erano troppe aspettative perché la squadra è forte, in questo momento non va benissimo ma come allenatore credo non si possa discutere. Forse le voci danno ancora più amarezza".