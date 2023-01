FERRARA A RFV, Amrabat? Non sarà un Vlahovic-bis

Il noto giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto a "Palla al centro" su Radio Firenzeviola per parlare di Fiorentina: "La Fiorentina ha chiuso bene la prima parte di stagione ed ha fatto delle amichevoli positive ma quello che manca sono i centravanti. Io non credo che Cabral sia così scarso da non buttarla mai dentro e che Jovic non sia così indolente, di due se ne farà uno. La Fiorentina è aggrappata a quel centravanti che non ha più avuto dall'addio di Vlahovic. Ora c'è un modello tattico che funziona e la squadra stava funzionando ma con la sosta non sarà semplice nonostante io sia fiducioso. E vediamo cosa accadrà sul mercato"

Cosa si aspetta dal mercato? "Questo sarà l'anno del Viola Park, venduto come un trofeo. E a modo suo lo è perché, al di là della retorica, un centro sportivo per una squadra di serie A serve. Poi credo che una società seria debba sempre puntare a fare un passo avanti. Se lo scorso anno siamo tornati in Europa, l'obiettivo è rimanerci, poi siamo in corsa su più fronti e dobbiamo cavalcare l'entusiasmo. Un errore della Fiorentina è stato non cavalcare quello dell'anno scorso e quindi ci ha messo un bel po'. Ora è una squadra da Europa e può giocare un bel calcio ma la sosta ci ha un po' raffreddati. Le amichevoli sono state buone ma gli attaccanti non ci hanno dato motivo di rallegrarci, la buona notizia della pausa è solo Amrabat. Credo che gli allunghino il contratto così da trattenerlo almeno fino a giugno".

Cederlo a gennaio, farebbe il bis con Vlahovic? "La Fiorentina non ha bisogno di plusvalenza. Amrabat però è un uomo della proprietà, che ha trattenuto al posto di Torreira, ma il centravanti è un'altra storia. A gennaio scorso hai venduto il capocannoniere ed hai mostrato che i soldi contano più di altri discorsi ma fare il bis questo gennaio significherebbe che il progetto sportivo non conta. Io immagino questo scenario: il presidente ora torna, prende il suo pupillo e gli rinnova il contratto al doppio dei soldi poi a giugno aspetti l'offerta. A costo zero fai bella figura con i tuoi tifosi e anche il giocatore credo resti volentieri altri 6 mesi, se ti accordi su una cessione a giugno".