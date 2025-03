RFV Federico Russo: "La clausola di Kean mi fa paura, speriamo conti la sua volontà"

Federico Russo, speaker di Radio Deejay e tifoso della Fiorentina, è intervenuto a "Viola amore mio" in onda su Radio FirenzeViola: "Da tifoso sono felice delle vittorie singole, perché questo campionato ci ha regalato un andamento altalenante ma anche delle partite indimenticabili. Vittorie che comunque andrà rimarranno in questa stagione. Io trovo ancora difficile arrivare in Champions ma è sempre bello sperarci".

Il calendario può aiutare?

"Certo, al momento graficamente nella classifica non ci siamo ma è tutto aperto. Sono intanto felice di vedere che il gruppo non ha mai avuto problemi. Il gruppo c'è sempre stato, Palladino non ha mai perso la gestione dello spogliatoio. Siamo pronti per fare lo sprint. Ho il sogno di vedere un'altra finale di Conference".

Magari in finale c'è una big come il Chelsea, e questa Fiorentina batte spesso le big...

"Se arriviamo in finale preferisco perdere contro una grande che con l'Olympiakos, con tutto il rispetto. E' una bella Fiorentina, che lotta e che anche se fa soffrire sa arrivare in porta".

Che dire su Moise Kean?

"Fa un lavoro davvero prezioso durante la partita. Vince tutti i duelli fisici con i difensori. Non ho parole, è il centravanti che meritavamo e che cercavamo da tanto tempo, sperando che rimanga. Quella clausola mi fa paura: 52 milioni per un giocatore così, rischiano di essere pochi. Speriamo che conti molto la sua volontà di rimanere".

