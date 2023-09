FEDELE A RFV, Non vedo bene M. Lopez con Arthur

FirenzeViola.it

L'ex direttore sportivo tra le altre del Parma, Enrico Fedele, ha parlato questa mattina ai microfoni di Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Chi si compra?".

Cosa pensa di questo mercato della Fiorentina?

"I difetti dello scorso anno non sono stati colmati. La Fiorentina ha un ottimo gioco d'attacco, Italiano mi ricorda Zeman, ma la difesa lascia molto a desiderare. Il potenziale offensivo è ottimo, soprattutto negli esterni e nei trequartisti, ma in copertura manca qualcosa. Arthur è un buon palleggiatore ma manca l'incontrista e degli esterni che rientrano".

Su Maxime Lopez: "E' un regista, non ce lo vedo accanto ad Arthur. E' un organizzatore, ma avere due centrocampisti bassi è un difetto. A centrocampo servono dei saltatori e nel calcio di oggi è un guaio non avere giocatori con questa caratteristiche. Bene il palleggio e il possesso, ma c'è anche la fase difensiva, serve fisicità".

Sui portieri

"Anche a Napoli Meret è messo sotto la lente d'ingrandimento. Non mi esalta neanche Provedel, mentre mi piace Donnarumma. Vicario idem, ma poi è andato al Tottenham. Non ci sono così tanti grandi portieri in giro".

Su Mina: "Se il giocatore è infortunato deve essere visitato dal medico della Colombia, poi non può rinunciare a prescindere, ma se si fa male durante le partite della nazionale sono previsti indennizzi".

Nico può diventare una sorta di Mutu per questa Fiorentina?

"Mi sembra più un Claudio Lopez anziché Mutu, viste le dierse caratteristiche. Sono stato sempre un grande tifoso degli argentini, non solo per Maradona, ma anche ad esempio per Crespo. I brasiliani invece sono un po' diversi, rispondono meno nell'immediato alle esigenze del nostro campionato".

Cosa ne pensa di Beltran?

"Non mi dispiace come giocatore e con il gioco di Italiano credo vada a nozze".