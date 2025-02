RFV Fattori su Zaniolo: "Non può fare la punta. Avrei messo Beltran, che oggi non ha ruolo"

L'ex viola nonché opinionista di Radio FirenzeViola Sauro Fattori ha parlato così nel corso della puntata odierna di "Garrisca al Vento" della squadra viola. Queste le sue parole in apertura di trasmissione: "Il Como ha giocato molto bene, però devo dire una cosa. La bravura di un allenatore deve essere cambiare strategia, va bene partire con l'idea principale, però poi devi essere bravo a cambiare. Io ieri mi sarei abbassato, levando al Como spazio. Diao se gli levi la profondità va in difficoltà. Questa deve essere la lettura dell'allenatore. La lettura della giornata è che il Como, se te giochi come ieri, è più forte di te. Qui non si vuole mai cambiare le carte in tavola durante la partita. Poi si può sbagliare, ma bisogna essere bravi a cambiare a gara in corso".

Zaniolo può fare il centravanti? "Non lo può fare. Rimango sorpreso. Per me avrebbe dovuto giocare Beltran. Non conta il fisico, Beltran sa i movimenti, perché ha fatto l'attaccante da quando è nato. Ora è diventato un centrocampista, io non capisco. Non ha un ruolo al momento. Sembra che tutti possono fare tutto, in realtà non è così. Fagioli deve giocare alla Bove, sull'esterno. Se ci fosse stato Bove ne avrei fatto anche a meno di Fagioli. Per me è un giocatore di grande qualità, ma deve giocare nel suo ruolo".