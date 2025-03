RFV Fattori su Palladino: "La sua intenzione è sempre stata giocare a 5, ora è giusto lo faccia"

vedi letture

L'ex viola nonché opinionista di Radio FirenzeViola Sauro Fattori ha parlato così nel corso della puntata odierna di "Garrisca al Vento" della squadra viola. Queste le sue parole in apertura di trasmissione: "La squadra mi sembra un po' in difficoltà, però con il Lecce era importante vincere. Poteva essere un 2-0, questo avrebbe anche ammorbidito gli ultimi minuti. Avremmo avuto un giudizio migliore anche oggi. Il risultato è determinante, ti dà una mano in tutti i sensi".

Il Franchi però ha anche fischiato... "Abbiamo fatto i primi venti minuti bene, poi hai sbloccato e mentalmente è venuto fuori il solo pensiero al risultato. Il Lecce ha avuto una sola clamorosa occasione, avrebbe fatto gol all'86', non al 30'. A volte ci vuole anche un po' di fortuna. Essendoci stato io lo capisco, quei tre punti erano la cosa più importante. Palladino deve fare quello che ha in testa, qualunque cosa sia. La sua intenzione per me è stata sempre quella di giocare a 5, ed è giusto così. A 4 non è il suo, io dico sempre che l'allenatore deve imporre il suo stile di gioco. I giocatori li ha, lui ha voluto Pablo Marì per giocare a 3 dietro. Lui deve giocare con la sua linea e quindi così sei a posto con te stesso".

Per l'intervento integrale ascolta il podcast!