RFV Fattori su Milan-Fiorentina: "Peccato, servono 17 punti per raggiungere l'Europa League"

vedi letture

Sauro Fattori, ex viola nonché opinionista di Radio FirenzeViola, oggi nel corso di "Garrisca al Vento" sulle nostre frequenze ha parlato così della Fiorentina dopo il pari col Milan: "Avrei messo la firma per il pari a Milano, ma mi rendo conto che ora i punti sono sempre meno e anche tre punti possono essere tanti di vantaggio. Stasera c'è da tifare Napoli, è un campionato incredibile. Troppi punti sono andati alle squadre che lottano per salvarsi, alla fine i due punti di San Siro erano importanti. E non ci voleva la vittoria della Lazio ieri, ottimisticamente la Fiorentina dovrebbe fare 17 punti per fare l'Europa League visto il treno di squadre in corsa".

Prosegue sulla gara di sabato: "Il Milan ha vinto delle partite perché ha grandi individualità, la Fiorentina sabato ha fatto un ottimo primo tempo. La gara si è aperta sul 2-2, il rammarico è perché le ultime occasioni le ha avute proprio la squadra di Palladino. Ed è un peccato perché un pari era un ottimo risultato, ma la Lazio ha rovinato un po' la giornata".

Ascolta il podcast per l'intervento integrale