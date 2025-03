RFV Fattori preoccupato: "Fiorentina lontana da obiettivi fattibili. Giovedì sarà determinante"

L'ex viola ed opinionista di Radio FirenzeViola Sauro Fattori è intervenuto durante "Garrisca al Vento" per parlare dell'attualità viola a partire dalla gara di ieri: "Un po' di preoccupazione c'è, per certi obiettivi. La Roma ci ha recuperato tantissimi punti, a suo tempo dicevamo che era fuori dalla corsa Europa. Io ho sempre detto che la Champions League non era per noi, però qui ci sta allontanando da certi obiettivi più fattibili. Poi giovedì è determinante. La testa migliora in caso di passaggio del turno visto anche poi il calendario che avremo. Palladino ha tante colpe, io l'ho sempre difeso. Ma anche i calciatori devono dare qualcosa in più".

Le scelte di Palladino? "Mi sembra che giochi più sull'avversario. Tipo fare giocare Parisi, piccino rapido dalla parte di uno piccino e rapido come Politano. Io avrei messo Gosens, però questa è un'altra questione. Bisogna spremere i giocatori fino a quando ce n'è in una situazione come questa. Non puoi neanche andare a Napoli e pensare di "gestire".