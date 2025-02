RFV Fattori consiglia Palladino: "Mister, fai ciò che pensi: se devi andartene, fallo con le tue idee"

vedi letture

L'opinionista di Radio FirenzeViola Sauro Fattori, durante "Garrisca al Vento" ha analizzato il momento negativo della Fiorentina: "Palladino? Non vorrei sparare sulla croce rossa e ritengo che per me dovremmo arrivare alla fine della stagione con lui. Penso che la Fiorentina possa comunque partecipare a questa "guerriglia" finale per un posto in Europa League perché tutte stanno stentando. Detto ciò sono un po' deluso: ci sono dei momenti in cui bisogna accontentarsi, l'allenatore deve leggere che la squadra più di quello non può fare e ieri la Fiorentina doveva prendere un punto. Nel secondo tempo la squadra ha dato l'idea di poterla solo perdere quella partita contro una squadra piuttosto modesta".

Palladino è ancora difendibile?

"Non penso che vada necessariamente difeso, ma ho solo una cosa da dire a Palladino: fai ciò che pensi. Io ho l'impressione che cerchi di stare con un piede su due staffe per accontentare la società. Se deve andare via, vada via con le sue idee, sia messo in discussione per le due idee, non perché cerca di applicare le idee di altri".