FATTORI A RFV, Società è viva. Fatto un buon mercato

Sauro Fattori, ex giocatore viola ed ex tecnico della Fiorentina Femminile, ai microfoni di Radio FirenzeViola ha detto la sua sulle principali vicende legate alla squadra di Italiano.

Che partita si aspetta con l’Inter?

“Una partita difficile, l’Inter è forte e si è anche rinforzata. È una delle favorite per vincere il campionato, ma la Fiorentina è in buona condizione. Andrà a giocarsela”.

Se non fosse arrivata la qualificazione in Conference l’umore in città non sarebbe lo stesso.

“Sarebbe stato un altro umore. La qualificazione era data per scontata, poi è stata difficoltosa ma meritata. È andata avanti la squadra più forte”.

Come vede questa Fiorentina?

“È po’ presto per dirlo. È stata in difficoltà a Vienna, ma giovedì ha fatto benissimo. C'è stato un quarto d’ora di difficoltà ma poi è venuta fuori. Peccato per il pareggio col Lecce, ma per il resto va tutto bene. Anche perché il nostro miglioramento sarebbe arrivare in Europa League, e ad oggi siamo in corsa, con la società che ha lavorato bene nel mercato”.

Prosegue: “Essere già nelle 7-8 sorelle è bello, non è semplice stare lì. Un anno puoi arrivare 5° e l’altro 8°, ma la società è viva. Ha lavorato bene e dimostrato di aver voglia di fare. Il mercato è stato buono, il miglior colpo secondo me è stato Maxime Lopez. Poi dovrà inserirsi, ma ha grande qualità e quantità. È un giocatore tosto, l’altezza non conta.

Conclude: “In mezzo al campo la Fiorentina ha dei ricambi, è stato costruito bene. È mancato qualcosa dietro, ma la squadra è buona. Poi vedremo i risultati, ma il mercato si è svolto bene”.