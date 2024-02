FATTORI A RFV, Post-Italiano? Vedrei bene un "fiorentino"

FirenzeViola.it

© foto di Lorenzo Marucci

Ospite come sempre nel venerdì pomeriggio di Radio FirenzeViola, mister Sauro Fattori ha detto la sua sul momento che sta vivendo Vincenzo Italiano e sui rumors che vedrebbero l'ex Spezia salutare Firenze a fine annata: Italiano? Può andare via immagino, ma non lo vedo ancora da big. Se dovesse fare uno step in più mi stupirebbe. Le uniche panchine più blasonate su cui potrebbe sedersi sono quelle di Napoli e Roma".

E sui possibili successori: "Farioli? Troppo presto. Per essere un allenatore è ancora un ragazzino, anche se sta facendo bene a Nizza. A Firenze ci vedrei bene Marco Baroni, è un tecnico esperto che saprebbe dare una mano in un momento che potrebbe essere difficile come quello che si prospetta a giugno. Baroni mi piace anche se ha un problema: è un fiorentino, quindi sarebbe ancora più difficile per lui fare bene in casa".

