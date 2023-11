FATTORI A RFV, Parisi a destra non può giocare. Juve...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Sauro Fattori a Radio FirenzeViola

L'ex Fiorentina, Sauro Fattori, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro" per analizzare il ko della squadra di Italiano ieri al Franchi: "Sento dire che la Juve gioca male, ma non prende mai gol quindi non si può dire che gioca male. Con gli elementi che hanno i bianconeri quanti punti pensano di riuscire a fare? Gli chiedono di competere con l'Inter... Ormai gli allenatori devono essere forti a livello strategico, Allegri si adegua alla squadra che ha. La differenza sta nel leggere le situazioni".

Cosa pensa della prestazione di Parisi?

"Lui non può giocare a destra, oltretutto quella è una posizione nella quale puoi inserire Quarta. E in tutto questo mancano le sovrapposizioni agli attaccanti: vedi Gonzalez, non ha mai modo di scegliere. Parisi entra dentro al campo, ma così la Fiorentina non gira intorno all'avversario perché lui con il destro non crossa. Tra l'altro fatemi dire... Perché no Pierozzi? Al di là dell'infortunio poteva essere impiegato in precedenza".

CLICCA QUI per il podcast integrale