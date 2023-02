FATTORI A RFV, Juve e Viola stesse difficoltà. Jovic...

Sauro Fattori, ex giocatore Viola ed ex allenatore della Fiorentina femminile, ha parlato ai microfoni di Radio Firenzeviola durante "Firenze in campo". Queste le sue parole: "Domani sarà una partita importante anche se la sentiamo un po' meno vista la situazione. La risalita in campionato è difficile, è giusto puntare sui match contro Braga e Cremonese. I lombardi ci hanno fatto un grande piacere eliminando Napoli e Roma".

Come si affronta la Juve?

"Senza il -15 la Juve era comunque terza. A livello mentale ora però è vicina alla Fiorentina. I bianconeri hanno voglia di rivalsa e trovano una Fiorentina debole dal punto di vista mentale. I Viola le partite di svolta le hanno fallite tutte fino ad oggi".

Chiesa e Vlahovic giocheranno insieme domani probabilmente...

"Sono due giovani importanti. Capisco le polemiche, ma hanno portato un grande contributo economico alla società. Come si fermano? Non sarà semplice, ma sono convinto che anche loro abbiano qualche problema, sempre a livello di testa".

Su Jovic: "Per me ha grandi qualità, ma in tanti anni al Real non ha praticamente mai giocato. Viene da un'inattività che ti fa perdere ovviamente qualcosa. Poi all'andata ha sbagliato un rigore contro la Juve e questo credo lo abbia intaccato".