FASCETTI A RFV, Classifica rispecchia il valore dei viola

Roberto Galbiati e Eugenio Fascetti a Radio FirenzeViola

Nel giorno che segue l'1-1 nel derby con l'Empoli, Eugenio Fascetti è intervenuto su Radio FirenzeViola per parlare del momento della Fiorentina: "La fase difensiva è preoccupante, gli avversari arrivano in porta troppo facilmente secondo me. Questo è un difetto che si ripete troppo spesso. Le ripartenze su calci d'angolo non sono ammissibili a certi. Poi oltre alla gara di ieri ci sono tanti altri campanelli d'allarme, uno è a centrocampo. Contro il Bologna è un reparto che è stato dominato con facilità".

Come vede la Fiorentina nella bagarre europea?

"Questo è un momento molto delicato. Anche per le partite che arriveranno, a iniziare dalla Lazio: ho visto la squadra di Sarri ieri col Bologna e ha fatto un gran primo tempo, in più era reduce dall'exploit col Bayern, mi pare una squadra comunque in forma".

Quale può essere l'obiettivo in campionato?

"La Fiorentina, questa Fiorentina, si merita questa classifica. Come valore della squadra è da quinto-settimo posto".

QUI IL PODCAST DELL'INTERVENTO IN RADIO.