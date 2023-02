FARGETTA A RFV, Mi aspetto una Juve agguerrita

Mario Fargetta, noto deejay e tifoso della Juventus, ha parlato a Radio Firenzeviola durante "Viola weekend" in vista della partita di domani.

Che Juventus troverà la Fiorentina?

"Mi aspetto una Juventus che, dopo essersi ferita, sia stimolata a fare bene. La situazione pian piano si era rimessa a posto dopo tante vittorie, ma la penalizzazione ha peggiorato le cose. I giocatori ci sono e stanno rientrando tutti. Servono stimoli e rabbia, mi aspetto una Juve agguerrita".

Crede che possa agguantare le coppe attraverso la classifica?

"Se vinci risali. Già in passato è successo, come quest'anno: siamo partiti male, ma poi siamo risaliti. Dobbiamo prepararci al peggio, perché potrebbero arrivare altre penalizzazioni".

Sul gioco di Allegri: "Allegri non esprime un bel gioco. Quando andai a vedere Juve-Monza ho viasto i brianzoli ben organizzati. Non perdevano mai la palla e la facevano girare benissimo. Mi sono chiesto: "Perché noi no?". Allegri ci ha dato tante soddisfazioni, ma ad ora sta facendo il possibile per motivare i suoi, più che sul lato del gioco".

Prosegue: "Contro la Salernitana abbiamo vinto perché ricordavamo l'andata e ciò che successe col Var. Questo è uno stimolo".

Ma gli juventini sentono la rivalità?

"C'è più tra Juve e Inter la rivalità, ma è bello viverla così. Quando sei in campo c'è sempre rivalità, anche contro la Fiorentina. Lo scorso anno però mi dispiacque per l'autogol di Venuti".

Aggiunge: "La Fiorentina ha bisogno di stimoli, forse anche più della Juventus".

C'è una canzone che dedicheresti alla Fiorentina?

"Preferisco una canzone happy per dare la carica".

Questa Fiorentina la spaventa?

"Certe squadre che vengono da periodi negativi trovano sempre uno stimolo ed esrpimono un bel gioco per mettere in difficoltà le grandi. Sarà una bella partita".

Pronostico?

"Dobbiamo vincere".