FANTINI A RFV, Brekalo è eccezionale. E su Jovic...

Queste le parole dell'ex attaccante di Fiorentina e Torino Enrico Fantini a poche ore dalla sfida del Franchi, pronunciate a Radio Firenzeviola: "Sicuramente sul mercato bisogna intervenire per essere competitivi soprattutto in coppa. Stasera secondo me sarà una partita molto equilibrata, in più ci sarà un altro confronto tra pochi giorni: bisogna capire quanto si sbilanceranno le due squadre. Io la seguirò in tv e spero che sia una partita bella e vivace, con dei gol. Naturalmente che vinca il migliore, io purtroppo ho il cuore spezzato a metà perchè mi sento grato sia a Fiorentina che a Torino".

Kouame dove lo vedrebbe bene?

"Sicuramente da prima punta potrebbe creare dei problemi perché costringerebbe la difesa del Torino a rincorrerlo. Ma secondo me è più un esterno. Italiano lo reputo un signor allenatore, però diciamo che a me hanno sempre detto che se non ti arrivano palloni te li devi andare a prendere. Quando vedo Jovic o Cabral che aspettano il pallone mi fa un po' innervosire".

I movimenti di Jovic?

"Sono solo per se stesso più che per la squadra. Io la vedo così. Se può già andare via? Il mercato viene fatto apposta per accontentare chi vuole andare via o per rinforzare la squadra. Penso che la Fiorentina abbia bisogno di un attaccante vero".

Un nome?

"Sta guardando le partite dalla panchina a Roma e fa Andrea di nome... Ritengo che Belotti per quanto fatto vedere a Torino ha un'anima che lo farebbe amare da subito da Firenze".

Brekalo?

"È eccezionale. Mi piacerebbe vederlo a Firenze perchè a Torino è stato uno dei giocatori più belli da vedere l'anno scorso".