FANTINI A RFV, Belotti-Beltran? Basta dualismi

Enrico Fantini a Radio FirenzeViola

L'ex attaccante della Fiorentina Enrico Fantini, attuale allenatore, si è espresso in diretta a Radio FirenzeViola analizzando il momento complicato della Viola e sul probabile impiego dal primo minuto di Belotti contro il Frosinone: "Il Gallo credo che sia pronto per partire dall'inizio, le doti calcistiche del calciatore non possono essere messe in discussione. Quello che mi preme di più è l'aspetto mentale del ragazzo. Firenze ha bisogno di persone con la mentalità giusta, per non incorrere in brutte prestazioni. Da tifoso Viola spero che questo non accada. Servono "uomini" adesso prima che "calciatori", ci vuole attaccamento alla maglia per uscire dai momenti complicati. Io da tifoso spero che vada tutto per il meglio".

L'impressione è che Belotti sia un animale da area di rigore diversamente da altri componenti della rosa, concorda?: " E' un giocatore d'area di rigore, che sa anche sacrificarsi per i compagni. Quello che mi spaventa è il dualismo che si potrebbe creare con Beltran. Negli ultimi anni questo gioco delle coppie ha solo portato danni alla Fiorentina. Mi auguro che Italiano trovi la soluzione giusta".

Sulla conferma di Belotti e la situazione di Bonaventura: "La situazione di Belotti è semplice: tutto dipende da come andranno questi sei mesi, successivamente verranno tirate le somme. Per quanto riguarda Jack, parliamo di un fuoriclasse che ad inizio stagione è partito molto forte e adesso sta attraversando un periodo di flessione. La squadra non sta girando e lui ne sta pagando le conseguenze più di altri. Il calciatore rimane comunque fondamentale per gli schemi del mister".



