FAGGIANO A RFV, Sabiri va aspettato. Serve un portiere

Daniele Faggiano, ex direttore sportivo di Parma e Sampdoria tra le altre, ha parlato durante "Viola amore mio" in diretta su RadioFirenzeViola. Di seguito le sue parole:

Faggiano, come vede questo mercato?

"E' un mercato chiuso. Le squadre stanno partendo adesso in ritiro e il mercato è ancora un po' chiuso, sia in entrata che in uscita. Milan e Inter stanno lavorando bene. La Fiorentina ha già preso Sabiri a gennaio, che è un ottimo calciatore e a cui sono molto legato. Ha qualità e l'ha dimostrato, è duttile, può fare solo bene. E' un giocatore che va aspettato, mi auguro che i tifosi siano pazienti. Secondo me non ha una posizione prefissata, credo che debba arrivare con la testa giusta, ha bisogno di sentirsi coinvolto e coccolato anche quando non gioca".

Quanto vede maturato Italiano?

"Le due finali perse sono risultati a sè, credo che vada considerato il percorso, non è un problema di gioco o della difesa alta come si dice. E'arrivato in finale giocando in quel modo. Credo che ogni anno si maturi e chiaramente si migliori. Può ambire ad arrivare in Champions League ma chiaramente servono anche i calciatori per arrivare a certi livelli".

Comprerebbe un altro attaccante o cambierebbe qualcosa là davanti?

"Credo che si possa anche rimanere così in attacco, la priorità secondo me è il portiere. Terracciano ha fatto benissimo però credo serva qualcuno con più sicurezza".