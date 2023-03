F. RUSSO, Che bella la vittoria col Milan. E in UECL...

Il conduttore radiofonico Federico Russo è stato ospite a Radio FirenzeViola: "Settimana buona da tifoso. Molto bello vivere a Milano avendo vinto contro il Milan".

Miglior Fiorentina della stagione?

"Si, tutti hanno giocato al meglio, anche i subentrati hanno fatto un partitone. Atmosfera allo stadio magnifica, è stato il dodicesimo uomo in campo. È stata una partita indimenticabile, dopo mesi di difficoltà".

Tanti giocatori hanno dimostrato di essere cresciuti, anche dopo le critiche.

"Io mi aspettavo una prestazione cosi da Dodo, è dall'inizio dell'anno che lo aspetto e ha fatto una partita da 8 in pagella. Difficile dire il migliore in campo, sono stati tutti bravissimi, a partire da Terracciano al centrocampo, alla difesa, con Quarta e Igor... Poi ovviamente Nico, è abbastanza imprescindibile per la Fiorentina, il gol del 2-0 è partito da lui. Stiamo ancora aspettando il miglior Jovic, ma sta venendo fuori".

Attaccante titolare?

"Italiano sta facendo bene a mettere Cabral, ha dimostrato più attaccamento e Jovic può spaccare la partita. Non è facile gestire due attaccanti, devi azzeccare la giornata giusta, ma penso che stia facendo davvero molto bene".

Italiano ha ricevuto delle critiche ma ora sta ritrovando la strada giusta.

"È un bravissimo allenatore. Il troppo possesso ci porta ad essere imprevedibili e poco incisivi, permetti alla difesa avversaria di schierarsi ed è difficile imbucare. Bisogna imparare a giocare in verticale. La Fiorentina ha sempre fatto partite buone con le grandi ma non aveva mai fatto punti, complice anche la sfortuna, ma a sto giro è andata bene".

Dopodomani c'è il Sivasspor, sarà allo stadio? Che sensazioni ha sulla Conference?

"Non sarò allo stadio ma la Conference deve essere un nostro obiettivo. Fino a quando siamo in ballo dobbiamo ballare. Ci sono squadre pericolose come la Lazio, West Ham e Villareal, le altre sono alla portata".

Hai fatto un fioretto nel caso di vittoria di una delle coppe?

"Non ancora, sono stato in un podcast ospite con Borja Valero e mi avevano chiesto se fossi disposto ad andare allo stadio con la maglia di Vlahovic della Juve in cambio della vittoria della Conference... Ho detto subito di si".

Cosa potrebbe essere un fioretto per te?

"Andrei a correre tutti i giorni, anche se mi fa mota fatica".