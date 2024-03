F. RUSSO A RFV, Di Barone ricorderò sempre la gentilezza

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Federico Russo a Radio FirenzeViola

Federico Russo, noto dj e tifoso viola, è intervenuto oggi a Radio Firenzeviola durante 'Viola amore mio': "Mi unisco al cordoglio e alla visione di Joe Barone come un lavoratore instancabile: la sua passione per la causa viola si vedeva, anche nella sua severità. Per fare il direttore devi avere anche grinta a difendere la tua causa. Lui era un lottatore per la Fiorentina e gli va riconosciuto. Da tifoso io l'ho incontrato solo allo stadio in maniera molto gentile e questo non è scontato, perché lui era vicino al popolo viola e ai suoi tifosi. Passava ore a stringere mani ai tifosi".

Cosa ricorda di lui?

"La gentilezza. Sembra scontato ma essere gentile non lo è.

