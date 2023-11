F. GALLI, Italiano da big? Può essere la Fiorentina

FirenzeViola.it

Filippo Galli a Radio FirenzeViola

Filippo Galli, una vita nel Milan da giocatore, allenatore e dirigente, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola per presentare il match di sabato sera a San Siro: " Il Milan ha avuto troppi alti e bassi. In campionato ha perso terreno e poteva fare di più. Dopodiché dobbiamo sottolineare anche il gran campionato che sta facendo la Fiorentina di Italiano.

Ci sono troppe critiche per Italiano? Secondo lei è pronto per una big?

"Ci sono discussioni su Italiano, ce ne saranno sempre tra chi vuole solo i risultati e chi vuole arrivarci attraverso il gioco. Io sono per la seconda opzione e quindi ammiro molto Italiano. Mi chiedete se Italiano può essere pronto per una big, ma se la big diventasse la Fiorentina?".

Pensa che Pioli abbia grosse responsabilità sull'avvio di campionato del Milan?

"Come in ogni percorso ci sono momenti di crescita e flessione. Credo che le responsabilità le abbia ma siano anche da suddividere. Non si può dare tutta la colpa a Pioli, che per me rimane un tecnico che ha dato molto al Milan e potrà ancora dar molto".

Come giudica invece la stagione di Jovic finora?

"Jovic fino ad adesso ha deluso, poi è vero che farlo giocare col contagocce non lo aiuta. Non può fare il vice-Giroud per caratteristiche, ma è comunque indubbio che stia facendo una stagione al di sotto delle aspettative. Sabato avrà una grande occasione e fra Champions e campionato potrebbe anche avere un briciolo di continuità in più".

Lei che l'ha conosciuto proprio al Milan, è sorpreso dal rendimento di Giacomo Bonaventura?

"Adesso sta rinascendo, ma non ho mai messo in discussione la sua professionalità e la sua qualità. Adesso è un giocatore ancor più determinante ma non mi stupisce visto che lo conosciamo bene".

