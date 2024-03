F. CARDINI A RFV, La protesta della Curva Fiesole è fondata

Franco Cardini, storico e saggista italiano, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola.it commentando il comunicato della Curva Fiesole e la sua presa di posizione in vista della partita di domani: "La protesta della Curva Fiesole è fondata. Io auspicherei che in situazioni come quello che sta succedendo a Gaza, bisognerebbe che anche le parti belligeranti assicurino corridoi umanitari per mantere la dignità dell'essere umano. Non ci possiamo abbandonare a imposizioni che pregiudichino il principio fondamentale della solidarietà umana, anche quando c'è la guerra.

Ma vi sembra normale che le squadre russe non possano giocare le competizioni e le squadre israeliane invece sì? In un paese legale che sta dalla parte di Israele e il paese reale che invece vuole la pace, il Papa su tutti. Nel messaggio della Curva Fiesole c'è un richiamo preciso: se si permette al Maccabi di venire a giocare in Italia si prova che esistono due pesi e due misure date dal fatto che esistono paesi che possono fare quello che gli pare e paesi che non lo possono fare. Con tutto ciò auspicherei che si lasciasse giocare il Maccabi e lo si applaudisse se farà bene, ma qui si pone un problema morale e bisogna che anche loro non portino segni politici e a favore della causa di Israele".