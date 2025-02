RFV Ezio Sella: "Zaniolo ha delle potenzialità enormi. Comuzzo lo terrei"

Ezio Sella, ex calciatore della Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio": "Zaniolo è un giocatore che ha delle potenzialità enormi. Credo che se lui viene a Firenze con la testa giusta e con la voglia di fare bene, per lui è un'occasione molto importante che deve sfruttare".

Dal punto di vista della collocazione tattica, dove lo vedi in questa Fiorentina?

"Sicuramente può fare la punta centrale, un pochino più di manovra, diciamo come si usa di dire adesso, il falso 9. Però credo che lui si esprima molto bene quando parte dalla fascia destra. Se lui gioca alto, a destra, sicuramente può fare delle cose importanti che possono sicuramente dare dei vantaggi a questa Fiorentina.

"Per quanto riguarda Comuzzo, se la Fiorentina ha la forza di tenerlo io lo terrei, perché questo è un ragazzo che ha grandi qualità e ha davanti a sé una grande carriera. Il ragazzo potrebbe fare una lunga carriera a Firenze, potrebbe diventare veramente una bandiera di questa Fiorentina, quindi è un giocatore che secondo me potrebbe stare dieci anni a Firenze e diventare veramente un giocatore importante per la Fiorentina".

