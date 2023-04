EX ASS. MATTEI A RFV, Sullo stadio ci rimettono i tifosi

FirenzeViola.it

Massimo Mattei a Radio Firenze Viola

Massimo Mattei, ex Assessore al Comune di Firenze, si è così espresso a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro" a proposito della questione stadio: "A me preoccupa la situazione dei tifosi, perché il calcio è uno spettacolo che appassiona come minimo un decimo della città. Se la politica vince o perde, in questo momento, mi interessa il giusto: so solo che chi vuole andare allo stadio prende l'acqua, ed è la prima sconfitta. La politica serve per non far fare al Franchi la fine del Flaminio a Roma. In tutto questo è vero che qualcuno ha più colpa degli altri. Quante volte si sentono cose belle in campagna elettorale ma che si scontrano con la realtà dei fatti, poi a Firenze vedo troppo comportamento "associativo" da parte della politica e poca polemica".

E' possibile mettersi di nuovo al tavolo con Commisso?

"Beh, non ti metti al tavolo con Gandhi, ma con uno che ha un certo caratterino... E che ha l'atteggiamento del "cosa me ne frega, io voglio fare, e anche velocemente". Lui è venuto qua con una passione, però anche per fare impresa, quindi vuole coniugare risultati ottimo con il portare un profitto con la propria azienda. Il presidente "scemo" che prende una squadra di calcio non esiste più...".