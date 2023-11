EVACUO A RFV, Sono sicuro: la Viola tornerà in Europa

Ascolta l'audio

Felice Evacuo a Radio FirenzeViola

L'exz attaccante Felice Evacuo ha parlato oggi a Radio Firenzeviola. Queste le sue parole a 'Viola amore mio': "Io credo che la Fiorentina possa davvero puntare alla Champions, di sicuro ad un posto in Europa. Ha iniziato bene la stagione e non vedo perché non sognare. Mi aspettavo alcune difficoltà iniziali per Italiano perché ha un modo di pensare e impostare il gioco particolare. La sconfitta in casa con l'Empoli poteva essere una mazzata ma io resto fiducioso e convinto che la Fiorentina possa puntare alla Champions. Il mister ha dimostrato in questi anni di essere un grandissimo allenatore e porterà sicuramente in Europa la Viola".

