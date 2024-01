EVACUO A RFV, Faraoni un bravo ragazzo: sarà titolare

FirenzeViola.it

Felice Evacuo a Radio FirenzeViola

Così' l'ex Fiorentina, Felice Evacuo, a Radio FirenzeViola durante il "Social Club" a proposito del nuovo calciatore gigliato Davide Faraoni, col quale condivise la maglia del Novara: "Faraoni arrivò a Novara nella fase finale del campionato e purtroppo si infortunò. Ma si vide subito che era un ragazzo di grande prospettiva, infatti negli anni a venire ha fatto carriera. E' sicuramente un ottimo acquisto per la Fiorentina".

Quanto spazio potrà ritagliarsi a Firenze?

"Secondo me potrà tranquillamente essere considerato titolare, l'anno scorso è cresciuto tanto. Ci si augura che Dodo torni in forma, ma senz'altro Faraoni potrà dare un mano. E' un validissimo giocatore di Serie A".

Che ricordi ne ha a livello umano?

"E' un ragazzo per bene, un lavoratore, sicuramente sarà di grande aiuto alla causa".

Potrebbe eventualmente giocare alto come Parisi?

"Sulla fascia sa sovrapporsi bene e arriva al cross, ma non lo vedrei come esterno d'attacco nell'assetto tattico di Italiano".