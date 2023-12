EVACUO A RFV, A gennaio servirà una nuova punta

FirenzeViola.it

Felice Evacuo è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Palla al centro". Queste le sue parole.

Cosa ne pensa della stagione della Fiorentina fino ad ora?

"Ad inizio stagione nessuno poteva immaginare come avrebbero iniziato negativamente sia Beltran che Nzola. Mi hanno sorpreso negativamente entrambi, per fortuna hanno rimediato in parte Bonaventura e Nico Gonzalez. Questo tipo di gioco utilizzato può penalizzare l'attaccante classico, adesso l'allenatore predilige un attaccante che si muove di più e partecipa maggiormente alla manovra. Al momento molte squadre hanno avuto problemi e stanno deludendo e nonostante non stiano portando risultati positivi stanno rimanendo comunque tutte attaccate e in zone abbastanza alte. Solo Inter e Juve stanno dimostrando costanza e se continueranno così, per tutte le altre squadre a fine stagione rimarranno a disposizione solo due posti in Champions League".

Cosa ne pensa dell'alternanza tra le due punte?

"Italiano è abituato ad alternare i giocatori in ogni ruolo, in particolare in attacco e sugli esterni. Nel momento in cui un attaccante riuscisse ad ottenere la capacità realizzativa che sta mancando, il mister non avrebbe più dubbi su chi schierare con costanza. Il problema principale rimane comunque davanti perché sugli esterni ci sono validi giocatori che altrnandosi non stanno facendo troppo male. Fino a gennaio continueranno ad essere alternati Beltran e Nzola e magari potrebbe arrivare anche un'altra punta nel mercato invernale. Italiano da quando è arrivato ha cambiato molto la squadra e ha portato sempre un gioco propositivo, quest'estate ha fatto bene a rimanere in una piazza come Firenze che vive di calcio, è perfetta per lui anche se mi sarebbe piaciuto anche a Napoli per il dopo Spalletti".