ESPOSITO A RFV, Proverei difesa a 3. Belotti punta vera

Carmine Esposito a Radio FirenzeViola

L'ex calciatore di Empoli e Fiorentina Carmine Esposito è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Firenze in campo" per parlare del derby tra azzurri e viola. Queste le sue parole: "La Fiorentina sinceramente pensavo fosse in una posizione più alta visto il bel gioco e i risultati. Non si capisce il perché di questa involuzione. I problemi sono due. I gol, perché hanno atteso probabilmente troppo a pendere Belotti che è una vera punta centrale. Poi Italiano secondo me dovrebbe cambiare un qualcosina dal punto di vista tattico".

Che soluzione dovrebbe adottare Italiano?

"La Fiorentina è una squadra che vuole sempre attaccare. Quindi secondo me con gli esterni che ha, come Parisi che può fare sia il quarto che il quinto, potrebbe provare la difesa a tre. Poi hai una punta adatta come Belotti, anche se non capisco l'involuzione di Nzola. Proverei anche Nico dietro le punte.Una delle due modifiche la farei".

Dove pensa che la Fiorentina dovrebbe essere migliorata, a centrocampo?

"Arthur e Duncan sono i due che hanno giocato sempre nel 4-2-3-1. Io aggiungerei un centrocampista in più per giocare con i tre. Però avendo Nico e altri giocatori importanti io qualcosina rischierei. Nelle ultime sfide la Fiorentina ha durato fatica. Secondo dovrebbe o provare la difesa a tre o mettere un centrocampista in più perché lì nel mezzo è il cuore del gioco. Però ecco io punterei sulla difesa a tre".

