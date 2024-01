ESPOSITO A RFV, Kean in viola? Molto meglio il Cholito

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex attaccante della Fiorentina Carmine Esposito è stato ospite nel pomeriggio di Radio FirenzeViola. Queste le sue parole riguardo ai possibili colpi di mercato per i viola: "Kean sinceramente non mi fa impazzire. In quel ruolo preferirei il Cholito Simeone, è un attaccante più completo e tecnicamente migliore. A questa Fiorentina manca solo un attaccante per spiccare il volo. Anche perché col Sassuolo è mancato poco, forse solo un po' di lucidità sotto porta. Rimane comunque l'ottima annata, con una vittoria sabato avresti staccato tutte le altre concorrenti.

Nzola? Per ora non ha dimostrato assolutamente niente. Mi aspettavo qualcosina in più da parte sua ma ha sofferto il passo dalla piccola squadra al grande club, perché la maglia della Fiorentina pesa. Ngonge? A me non dispiace sinceramente, ci punterei. Ma, ripeto, il Cholito è il nome che mi scalda di più".